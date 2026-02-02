Kendrick Lamar is rapper met de meeste Grammy's

LOS ANGELES (ANP/AFP) - Kendrick Lamar is sinds zondag de rapper die de meeste Grammy's ooit heeft gewonnen. Hij heeft er nu 26, een meer dan de vorige recordhouder Jay-Z.

De artiest won zondag in Los Angeles met GNX de prijs voor Best Rap Album.

Billie Eilish en haar broer FINNEAS wonnen met het nummer WILDFLOWER de Grammy voor Song of the Year. Ze zijn de eerste songwriters die de prijs drie keer hebben gewonnen.

Kritiek op ICE

De Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny kreeg een staande ovatie toen hij zei dat de immigratiedienst ICE weg moet. Hij kreeg voor zijn album DeBÍ TiRAR MáS FOToS een prijs in de categorie Best Música Urbana Album en viel in een korte toespraak het immigratiebeleid van president Donald Trump aan. "We zijn geen wilden, we zijn geen dieren, we zijn geen buitenaardse wezens. We zijn mensen en we zijn Amerikanen."

Ook Billie Eilish sprak zich uit tegen ICE.

De Britse Olivia Dean won een Grammy als Best New Artist. Ze liet Alex Warren, Katseye, Addison Rae, The Marias, sombr, Lola Young en Leon Thomas achter zich.