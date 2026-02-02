Nederlandse Roselilah wint Grammy met nummer van Kendrick Lamar

LOS ANGELES (ANP) - De Nederlandse producer Roshwita Bacha, beter bekend onder haar artiestennaam Roselilah, heeft een Grammy gewonnen voor haar samenwerking met de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. Het nummer luther, waarop ook zangeres SZA te horen is, kreeg een onderscheiding voor Record of the Year.

Roselilah was met luther ook genomineerd in de categorie Song of the Year, maar die prijs ging naar WILDFLOWER van Billie Eilish. luther kreeg wel een Grammy voor Best Melodic Rap Performance. Lamars album GNX, waar Roselilah ook aan meewerkte, won tevens de prijs voor Best Rap Album.

Een nummer van de Utrechtse viel in 2022 ook al in de prijzen tijdens de Grammy Awards. Destijds werd Family Ties van Baby Keem en Kendrick Lamar bekroond in de categorie Best Rap Performance.