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Kenia meldt tweede besmetting met ebolavirus

Samenleving
door anp
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NAIROBI (ANP/RTR) - In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld, meldt het ministerie van Volksgezondheid in dat land. Het gaat om een naaste van de 40-jarige zakenman bij wie een week eerder ebola werd vastgesteld.
De zakenman werd begin oktober in Nairobi in een ziekenhuis opgenomen nadat hij vanuit het zwaar door ebola getroffen Democratische Republiek Congo naar Kenia was gereisd via het tussenliggende Oeganda. Op 5 oktober overleed hij.
Na de vaststelling van de infectieziekte werden tientallen mensen onderworpen aan bron- en contactonderzoek. Zijn besmetting riep de vraag op hoe hij vanuit het door ebola gegrepen gebied kon reizen, zonder dat werd vastgesteld dat hij zelf het virus droeg.
Alleen al in Congo zijn dit jaar meer dan 4000 mensen overleden aan de zogenoemde bundibugyvariant van ebola, waarvoor nog geen goedgekeurde vaccinaties zijn. Wel wordt gezocht naar een werkend vaccin. Volgens officiële cijfers zijn ruim 9100 mensen in Congo besmet geraakt met ebola.
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