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Onderzoek: klimaatverandering stimuleert westnijl- en usutuvirus

Samenleving
door anp
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WAGENINGEN (ANP) - Klimaatverandering kan in Europa leiden tot grotere uitbraken van zowel het westnijlvirus als het daaraan verwante usutuvirus. Dat concludeert onderzoeker Mariken de Wit van Wageningen University & Research. De onderzoeksresultaten van haar proefschrift, dat ze donderdag verdedigt, kunnen volgens de universiteit bijdragen aan een betere voorbereiding op toekomstige uitbraken in Nederland.
Door modellen voor virusoverdracht te combineren met scenario's voor klimaatverandering en verandering in landgebruik, ontdekte De Wit dat uitbraken van het westnijlvirus en usutuvirus in de toekomst groter kunnen worden, langer kunnen duren en zich sneller kunnen ontwikkelen. Stijgende temperaturen blijken daarbij de grootste aanjager. Ook lokale veranderingen in vogel- en muggenpopulaties beïnvloeden het risico op virusoverdracht.
Het westnijlvirus, dat soms dodelijk kan zijn voor mensen, komt voor bij vogels en wordt door muggen doorgegeven aan mensen en andere dieren. Het usutuvirus is een vogelvirus dat voornamelijk via muggen wordt overgedragen. Het is zelden schadelijk voor mensen.
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