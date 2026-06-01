Kenianen demonstreren tegen Amerikaans ebolacentrum

door anp
maandag, 01 juni 2026 om 17:34
NAIROBI (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Inwoners van de Keniaanse plaats Nanyuki zijn de straat opgegaan om te protesteren tegen de geplande komst van een quarantainecentrum voor Amerikanen die zijn blootgesteld aan het dodelijke ebolavirus. Op beelden is te zien dat zich een honderdtal demonstranten heeft verzameld, maar omwonenden zeggen dat veel meer mensen hebben meegedaan aan het protest.
Een van de organisatoren zegt dat mensen vrezen voor hun veiligheid. Hij noemt Nanyuki een kleine plaats en zegt dat militairen op de basis ook deel uitmaken van de gemeenschap. "Onze kinderen gaan naar dezelfde scholen. Als iemand besmet raakt, raken we allemaal besmet." Een getuige zei afgelopen weekend al dat de politie en krijgsmacht hun aanwezigheid hebben vergroot op de wegen naar de militaire basis waar het centrum moet komen.
De Amerikaanse regering wil voorkomen dat ebola in de VS opduikt en zet daarom in op opvang van Amerikanen in Kenia. Daar heeft een rechter het plan tijdelijk geblokkeerd.
