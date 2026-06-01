Merz wil met Europese leiders betere band met Trump opbouwen

door anp
maandag, 01 juni 2026 om 17:37
BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz wil met andere Europese leiders werken aan een betere relatie met Donald Trump, in aanloop naar de NAVO-top in juli. Ingewijden melden aan persbureau Bloomberg dat hij later deze maand een overleg heeft gepland in Berlijn.
De leiders van Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Polen moeten in Berlijn een maatregelenpakket samenstellen om te laten zien wat de Europese NAVO-bondgenoten doen om meer verantwoordelijkheid voor de eigen defensie te nemen. NAVO-chef Mark Rutte zou ook zijn uitgenodigd voor het overleg.
De Amerikaanse president is boos omdat hij geen steun kreeg van de NAVO-bondgenoten voor de Iranoorlog en voor pogingen om de Straat van Hormuz te heropenen.
Vooral Merz moest het ontgelden nadat hij had gezegd dat de Amerikanen zonder strategie aan de oorlog tegen Iran waren begonnen. Trump reageerde door de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland aan te kondigen.
