ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NAVO-chef Rutte sprak EU-kopstukken na aanval op ambassade Kyiv

Samenleving
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 15:03
anp280825138 1
WÜRZBURG (ANP/RTR) - NAVO-topman Mark Rutte heeft contact opgenomen met EU-kopstukken nu nieuwe, zware Russische bombardementen ook de EU-ambassade in Kyiv hebben getroffen. Hij sprak naar eigen zeggen donderdagochtend met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en met buitenlandchef Kaja Kallas.
De luchtaanvallen in de nacht van woensdag op donderdag raakten allerlei burgerdoelen en ook het gebouw van de EU-missie in de Oekraïense hoofdstad. Ze maken duidelijk dat het Westen niet te rooskleurig naar Rusland moet kijken, onderstreepte Rutte nog eens bij aankomst voor overleg met Duitse parlementsleden in Würzburg.
Vorig artikel

Kenniscentra: stikstofplannen ministeriële commissie onvoldoende

Volgend artikel

Economische groei in VS iets sterker dan gedacht

POPULAIR NIEUWS

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

oip 1

Huidkanker: deze tekenen op je nagels kunnen wijzen op melanoom

anp270825140 1

Politie: Wilders liegt over verdachte doden Lisa

ANP-534224877

Frankrijk is in grote moeilijkheden, alweer. En wat dat voor ons betekent

anp270825173 1

Rusland somberder over economie door hoge rente

Low-Res_Spicomellus afer

Bizarre dinosaurus ontdekt: nog nooit zo'n stekelig pantser gezien