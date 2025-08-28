NAVO-chef Rutte sprak EU-kopstukken na aanval op ambassade Kyiv

WÜRZBURG (ANP/RTR) - NAVO-topman Mark Rutte heeft contact opgenomen met EU-kopstukken nu nieuwe, zware Russische bombardementen ook de EU-ambassade in Kyiv hebben getroffen. Hij sprak naar eigen zeggen donderdagochtend met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en met buitenlandchef Kaja Kallas.

De luchtaanvallen in de nacht van woensdag op donderdag raakten allerlei burgerdoelen en ook het gebouw van de EU-missie in de Oekraïense hoofdstad. Ze maken duidelijk dat het Westen niet te rooskleurig naar Rusland moet kijken, onderstreepte Rutte nog eens bij aankomst voor overleg met Duitse parlementsleden in Würzburg.