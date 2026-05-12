Voor het eerst leider Wales benoemd die voor onafhankelijkheid is

CARDIFF (ANP) - In Wales is voor het eerst een leider benoemd die zijn land zou willen afscheiden van het Verenigd Koninkrijk. Het parlement, de Senedd, heeft de nationalistische Rhun ap Iorwerth gekozen als eerste minister, nadat zijn partij Plaid Cymru vorige week de grootste werd bij de verkiezingen.

Wales werd sinds de oprichting van het parlement in 1999 altijd bestuurd door Labour, maar die partij leed een zware nederlaag. Het radicaal-rechtse Reform UK werd de tweede partij. Plaid Cymru heeft geen absolute meerderheid, dus moet wel samenwerken met een andere partij. Hoogstwaarschijnlijk wordt dat Labour.

Dat een pro-onafhankelijkheidspartij nu de grootste is in Wales, betekent niet dat het land zich snel zal afscheiden van het VK. De partij wil nog geen referendum over onafhankelijkheid uitschrijven in een eerste regeertermijn, maar hoopt langzaam meer steun te vergaren voor het idee. Bovendien zijn de andere partijen niet voor onafhankelijkheid.