Ketamine-dealer Matthew Perry veroordeeld tot 15 jaar cel

LOS ANGELES (AFP) - 'Ketaminekoningin' Jasveen Sangha, die ketamine verkocht aan de overleden Friends-acteur Matthew Perry, is veroordeeld tot een celstraf van vijftien jaar. Volgens de rechter is Sangha schuldig aan het leveren van de drugs die de 54-jarige Perry fataal werden in oktober 2023. Sangha is een van de vijf verdachten in de zaak rond de dood van Perry.

Eerder bekende Sangha ketamine te hebben verkocht aan Perry, wetende dat hij worstelde met een verslaving. Sangha bekende ook in 2019 vier flesjes vloeibare ketamine te hebben verkocht die leidden tot de fatale overdosis van een andere man, Cody McLaury.