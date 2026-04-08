VS: onderhandelingen met Iran beginnen zaterdag in Pakistan

Samenleving
door anp
woensdag, 08 april 2026 om 20:40
WASHINGTON (ANP/RTR) - De eerste onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran beginnen zaterdag in Pakistan, meldde het Witte Huis in een persconferentie. President Donald Trump stuurt een onderhandelingsteam, geleid door vicepresident JD Vance. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner maken ook deel uit van het team.
De gesprekken leken eerder vanaf vrijdag plaats te gaan vinden. Iran was daar volgens Pakistan al mee akkoord gegaan.
Tijdens de onderhandelingen wordt besproken hoe de oorlog kan worden beëindigd. De huidige wapenstilstand geldt volgens de afspraken voor twee weken.
POPULAIR NIEUWS

images

Je kunt het bijna ruiken: Trump’s presidentschap kraakt aan alle kanten

ANP-343385528

Het gaat niet goed met boer Geert uit Boer Zoekt Vrouw: "Kan alleen ja of nee knikken"

191313291_m

Piloten KLM bijna de best betaalden in de wereld

19Mag-Finasteride-superJumbo

'Ozempic voor kaalheid' verandert de manier waarop mannen naar zichzelf kijken

Scherm­afbeelding 2026-04-08 om 07.46.44

Beau rent woest redactie Pauw & De Wit op: hij wil een baan!

generated-image (11)

Na een burn-out kiezen veel mensen voor dit soort werk om hun leven weer op te bouwen (en het werkt!)

