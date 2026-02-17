Khamenei: pogingen VS regering Iran omver te werpen mislukken

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - De leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, heeft dinsdag gewaarschuwd dat Amerikaanse pogingen de regering van Iran omver te werpen gedoemd zijn te mislukken. Hij sprak aan het begin van naar verwachting tweedaagse onderhandelingen tussen beide landen in Genève. Die gaan over het omstreden Iraanse nucleaire programma. De diplomaten uit Oman zijn tussenpersonen in de gesprekken.

In juni vorig jaar bombardeerden de VS en Israël dagenlang nucleaire installaties in Iran. Momenteel heeft president Donald Trump veel marineschepen en vliegtuigen in de regio samengebracht. Hij hoopt op een machtswisseling. Khamenei zei dat "we horen dat de VS een oorlogsbodem naar Iran hebben gestuurd en dat is een krachtig wapen, maar nog krachtiger is het wapen dat het schip tot zinken kan brengen".

Eind vorig jaar zijn er massale protesten in Iran losgebarsten tegen het impopulaire autoritaire bewind van de sjiitische geestelijkheid. De protesten zijn neergeslagen.