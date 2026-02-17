Topatlete Bol meldt zich met blessure af voor 600 meter Liévin

ARNHEM (ANP) - Femke Bol loopt donderdag niet de 600 meter op de indoorwedstrijd uit de World Tour in het Franse Liévin. De Nederlandse topatlete meldt op Instagram dat ze kampt met een peesblessure in haar voet. "Helaas zal ik deze week niet lopen in Liévin. Het is geen makkelijk besluit, maar ik moet luisteren naar mijn lichaam", schrijft ze.

Bol, de tweevoudig wereldkampioene op de 400 meter horden, liep vorige week zondag haar eerste wedstrijd over 800 meter. De Amersfoortse is overgestapt van de horden naar de middenafstand. Ze liep een tijd van 1.59,07 en dat was meteen een Nederlands indoorrecord.