Khatib: inreisverbod islamofoob en racistisch, ik ga naar rechter

NIJMEGEN (ANP) - Het inreisverbod dat is opgelegd aan Mohammed Khatib van de zeer omstreden pro-Palestijnse beweging Samidoun is "islamofoob en racistisch", vindt Khatib zelf. Hij zegt naar de rechter te stappen om de Nederlandse beslissing aan te vechten, zo laat hij weten aan het ANP.

Khatib zou maandag spreken op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Maar eerder vrijdag meldde de onderwijsinstelling dat die lezing niet kan doorgaan, omdat het kabinet hem een inreisverbod heeft opgelegd.

Op dit moment is Khatib met zijn advocaat in overleg hoe hij het beste juridische stappen kan nemen, zegt hij. Maar dat hij in beroep gaat tegen het besluit staat vast, stelt hij. "Ik zal zeker naar de rechter stappen tegen dat racistische besluit en tegen de twee ministers en de media die laster plegen", zegt hij.

Verboden

Samidoun wordt in steeds meer landen tot terreurorganisatie bestempeld. In Duitsland is de organisatie sinds bijna een jaar verboden om onder meer verheerlijking van de terreur van de Palestijnse beweging Hamas.

Volgens Khatib hoeft het kabinet geen kant te kiezen in het conflict tussen Israël en Palestina, maar vindt hij het "in het belang van de mensen in Nederland en de Nederlandse samenleving" dat hij in Nederland zijn woord kan doen. "Zeker met het oog op het Nederlandse verleden; de apartheid in Zuid-Afrika en het kolonialisme in Suriname", aldus Khatib.

De lezing van Khatib wordt verhinderd door ingrijpen van ministers David van Weel (Justitie en Veiligheid) en Marjolein Faber (Asiel en Migratie). Zij vinden zijn komst "zeer onwenselijk". Khatib "legitimeert, vergoelijkt en verheerlijkt geweld tegen de staat Israël, waaronder geweld door organisaties die op de terrorismelijst van de Europese Unie staan", stelden zij eerder vrijdag.