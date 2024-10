Allianz: Nederland ontsnapt aan faillissementsgolf in bouwsector

DEN BOSCH (ANP) - Faillissementen in de bouw laten dit jaar in de hele eurozone scherpe stijgingen zien. In de Nederlandse bouw blijft het aantal bankroeten echter relatief beperkt, meldt kredietverzekeraar Allianz Trade op basis van eigen onderzoek.

In Italië en Zweden steeg het aantal bouwfaillissementen van januari tot en met augustus met 35 procent, gevolgd door Frankrijk met een toename van 31 procent en Duitsland met 20 procent. In Nederland bleef de stijging beperkt tot 4 procent.

Bouwbedrijven kampen relatief vaak met financiële problemen door hoge leningen, uitblijvende betalingen of vertragingen in de uitvoering van projecten. Vooral grotere bouwconcerns blijken kwetsbaar voor deze risico's.

Voor 2025 voorspelt Allianz Trade een "voorzichtige opleving" van de bouwsector. "De crisis in de bouw lijkt het dieptepunt te hebben bereikt. De renteverlagingen in Europa helpen zeker, al duurt het vaak een half jaar voordat de sector er echt baat bij heeft", aldus de onderzoekers.