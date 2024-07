Klever denkt dat Afrikaanse landen het prima vinden dat ze aanhanger is van Zwarte Piet

Minister Reinette Klever (PVV, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) gaat ervan uit dat Afrikaanse landen haar "met open armen" zullen ontvangen als zij die bezoekt. Dat zegt zij tegen de NOS in een kennismakingsinterview. Klever was eerder te zien in het ZwartePietenjournaal van omroep Ongehoord Nederland, die zij mede oprichtte.

Klever noemt de discussie of Zwarte Piet een racistische karikatuur is "een cultuurdingetje. Daar zijn we hier heel erg mee bezig, maar zij in het buitenland toch niet?" Volgens Klever heeft "elke cultuur zo z'n dingetjes". Zij verwacht welkom te zijn in Afrikaanse landen, omdat zij Nederlandse bedrijven meeneemt waarmee zaken gedaan kunnen worden.

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer vroeg GroenLinks-PvdA-Kamerlid Daniëlle Hirsch of Klever afstand zou nemen van Zwarte Piet. De PVV-minister zei dat niet van plan te zijn. Ze blijft voorstander van de "eeuwenoude traditie". Verder zei ze "met tact en diplomatie" andere landen tegemoet te treden.

NSC-minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) denkt niet dat Klever in de problemen komt met haar eerdere steunbetuigingen aan Zwarte Piet. Hij zei ervan uit te gaan dat Klever zich "met respect" zal opstellen naar andere landen.

In 2013 sprak de Verenigde Naties zich al uit tegen "het racistische stereotype" van Zwarte Piet. Dat het een traditie is, vond de VN geen reden om dergelijke stereotypes in stand te houden.