Kieran Culkin wint Oscar voor beste mannelijke bijrol

LOS ANGELES (ANP) - Acteur Kieran Culkin heeft in de nacht van zondag op maandag de Oscar voor beste mannelijke bijrol gewonnen. De acteur kreeg het beeldje voor zijn rol in de tragikomedie A Real Pain.

Culkin speelt in de film een man die samen met zijn neef een zogenoemde Holocaustreis naar Polen onderneemt om hun overleden oma te eren. Het is de eerste keer dat hij genomineerd was voor de belangrijkste filmprijs ter wereld. De acteur was favoriet in deze categorie.

Culkin dankte zijn manager en zijn tegenspeler en regisseur Jesse Eisenberg, die de film ook schreef. "Dank voor deze film, je bent een genie", aldus Culkin. "Ik ga het nooit meer tegen je zeggen en zeker niet in je gezicht. Dus geniet ervan."

Ook sprak Culkin zijn vrouw Jazz Charton aan, die in de zaal zat. Hij herinnerde haar eraan dat ze hem had beloofd dat ze samen vier kinderen zouden nemen als hij een Oscar won. Zij hebben op dit moment twee kinderen.