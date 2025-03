Zoe Saldaña wint Oscar voor beste vrouwelijke bijrol

LOS ANGELES (ANP) - Actrice Zoe Saldaña heeft in de nacht van zondag op maandag de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol gewonnen. De actrice kreeg het beeldje voor haar rol in de misdaadmusical Emilia Perez. Saldaña speelt in de film de advocaat van een drugsbaas die in transitie gaat.

De actrice, ook bekend van Guardians of the Galaxy en Avatar, gold als favoriet in deze categorie. Zij dankte in haar emotionele toespraak haar vier medegenomineerden, regisseur Jacques Audiard en Netflix, die de film in de VS uitbracht. Ook bedankte ze haar echtgenoot "met zijn prachtige haar".

Saldaña beklemtoonde dat zij de "eerste Amerikaan van Dominicaanse afkomst die een Oscar wint. En ik weet dat ik niet de laatste zal zijn." Zij benoemde haar oma, die in 1961 als immigrant naar de VS kwam. Het vervult mij met trots dat ik deze prijs win voor een film waarin ik in het Spaans mocht dansen en zingen. Mijn grootmoeder zou heel trots zijn."