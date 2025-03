Vaccincriticus Kennedy spreekt steun uit voor mazelenprik

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Volksgezondheid Robert F. Kennedy Jr., een bekend vaccincriticus, sprak zondag zijn steun uit voor de mazelenprik. De ziekte verspreidt zich op dit moment in het zuidwesten van het land. Eind februari stierf een ongevaccineerd kind in Texas, het eerste Amerikaanse sterfgeval door de zeer besmettelijke ziekte in tien jaar.

Kennedy, die in februari door de Senaat werd benoemd als minister van Volksgezondheid, bagatelliseerde de groeiende uitbraak eerder door te zeggen dat jaarlijkse uitbraken "niet ongebruikelijk" waren. Maar zondag zei de minister in een opiniestuk dat werd gepubliceerd door Fox News dat hij "zeer bezorgd" was over "de recente uitbraak van mazelen".

"Vaccins beschermen niet alleen individuele kinderen tegen mazelen, maar dragen ook bij aan de immuniteit van de gemeenschap, door degenen te beschermen die om medische redenen niet kunnen worden gevaccineerd", schreef hij. In het stuk schreef hij verder dat "de beslissing om te vaccineren een persoonlijke is" en drong hij er bij alle ouders op aan om "met hun zorgverleners te overleggen om hun opties voor het BMR-vaccin te begrijpen".