Kiesraad: bijzonderheden rond verkiezingen worden onderzocht

DEN HAAG (ANP) - De Kiesraad meldt dat bij hen bekend is dat er ongeldige stemmen zijn geconstateerd in de gemeenten Stein en Westerwolde. "In het algemeen geldt dat dergelijke bijzonderheden terechtkomen in het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau", schrijft de Kiesraad op X. "De komende week onderzoekt de Kiesraad de processen-verbaal uit de gemeenten."

Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet eerder vrijdagmiddag weten dat in de twee genoemde gemeenten verkeerde stembiljetten zijn gebruikt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag. PVV-leider Geert Wilders deelde vrijdag op X een aantal berichten waarin wordt gesuggereerd dat er gesjoemeld is met de stemmen. De ongeldige biljetten in Stein werden ook genoemd.

De Kiesraad stelt op 7 november de officiële uitslag vast.

Wilders deelde ook een bericht waarin wordt gesteld dat het bedrijf dat de beveiliging van de verkiezingssoftware controleert van iemand is die eerder actief was voor D66. De Kiesraad reageert op X dat de software is gecontroleerd door een ander bedrijf.