Rechter verbiedt stoppen van voedselhulp aan arme Amerikanen

WASHINGTON (ANP/RTR) - Een Amerikaanse rechter heeft de regering-Trump tijdelijk verboden voedselhulp voor miljoenen Amerikanen op te schorten tijdens de aanhoudende gedeeltelijke sluiting van de overheid (shutdown). Steden, organisaties en een vakbond hadden geklaagd. Ook de rechter vindt het illegaal dat het ministerie van Landbouw wil stoppen met het uitdelen van voedselbonnen.

Volgens Washington is er niet genoeg geld om de uitkeringen te betalen aan 42 miljoen Amerikanen met een laag inkomen, aangezien deze 8,5 tot 9 miljard dollar per maand kosten. De regering-Trump stelt dat het ministerie niet bevoegd is totdat het verdeelde parlement een wet heeft aangenomen die een einde maakt aan de shutdown die op 1 oktober begon.

De eisers wijzen erop dat het ministerie nog steeds over middelen beschikt om de uitkeringen te kunnen betalen. Het gaat daarbij onder meer om 5,25 miljard dollar in een noodfonds en een ander fonds van ongeveer 23 miljard dollar.