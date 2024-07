Kiezer zei in november volgens Schoof: luister naar asielzorgen

DEN HAAG (ANP) - De kiezer heeft de politiek bij de verkiezingen in november een "glasheldere opdracht" gegeven, zegt de nieuwe premier Dick Schoof in zijn regeringsverklaring. "Ze zeiden: luister naar ons. Luister naar onze zorgen over asiel en migratie." Zorgen over de komst van asielzoekers zijn volgens hem het grootste pijnpunt. "Dat is hoe je het ook wendt of keert het springende punt."

"Want asiel- en migratiecijfers zíjn hoog, en de druk die het legt op onze samenleving ook", benadrukt Schoof. "Elke oplossing, elke aanpak" begint wat hem betreft "met de erkenning van die realiteit". Schoof geeft daarmee aan dat migratie niet alleen voor de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB een belangrijk onderwerp is, maar ook voor hem persoonlijk als premier.

De zorgen van de kiezers gingen volgens Schoof ook "over het grote tekort aan huizen. Over de prijs van boodschappen, energie en maandelijkse huur. "Luister en dóé er wat aan", was volgens Schoof de boodschap. "Die opdracht neemt het kabinet dat zich vandaag in deze Kamer presenteert uitermate serieus."