DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof bedankt in zijn regeringsverklaring de vier partijleiders die hun vertrouwen in hem hebben uitgesproken, maar in het bijzonder PVV-leider Geert Wilders. "Ik weet met welke beperkingen in de privésfeer hij al vele jaren moet leven." Daar heeft hij "groot respect" voor. "Ook voor hem moet dit een mijlpaal zijn."