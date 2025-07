Militaire junta Myanmar heft noodtoestand op

NAYPYIDAW (ANP/AFP) - De militaire junta in Myanmar heeft naar eigen zeggen de noodtoestand opgeheven. De noodtoestand werd uitgeroepen toen het leger in februari 2021 een staatsgreep pleegde en de gekozen regering onder leiding van Aung San Suu Kyi afzette.

In december staan er verkiezingen op het programma in het land. Dat zullen de eerste zijn sinds de coup. De oppositie gelooft niet dat die eerlijk zullen zijn en boycot ze.

Het toenmalige Birma werd in 1948 een onafhankelijke republiek en kreeg later de naam Myanmar. De eerste militaire staatsgreep was in 1962. Militairen hebben het land sindsdien vrijwel onafgebroken geregeerd. In 2011 was er een vorm van democratisering die leidde tot verkiezingen eind 2015. Daarmee kreeg het land voor het eerst sinds jaren een president die geen militair was. Aung San Suu Kyi werd de regeringsleider. De inmiddels tachtigjarige ex-premier en Nobelprijswinnares werd in 2021 door de coupplegers gevangengezet.