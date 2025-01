Kijkwijzer Babygirl aangepast na klachten over seks in beeld

HILVERSUM (ANP) - De Kijkwijzer van de film Babygirl van Halina Reijn is aangepast naar 16 jaar. De film was oorspronkelijk geclassificeerd voor 12 jaar. Maar er kwamen bij NICAM, de organisatie die toeziet op het gebruik van de Kijkwijzer, "verschillende klachten" binnen vanwege de "beelden van seksuele handelingen". Daarom is de leeftijdskeuring nu aangepast, meldt de organisatie op haar website.

Distributeurs bepalen zelf wat de leeftijdsgrens van een film is, aan de hand van een checklist. Wie het niet eens is met die leeftijdsgrens, kan een klacht indienen bij NICAM. Vaak wordt een leeftijdsclassificatie dan aangepast. Soms gaan makers ook in beroep tegen dit verzoek, zoals bij de film Pietje Bell. De leeftijdsclassificatie moest na twintig jaar worden aangepast na klachten dat kinderen bang zouden kunnen worden van de film.

Babygirl van Halina Reijn gaat over een vrouwelijke CEO (Nicole Kidman) die een affaire begint met een jonge stagiair (Harris Dickinson). De film werd genomineerd voor meerdere grote prijzen. Reijn en Kidman zeiden eerder dat zij trots zijn dat de film de maatschappelijke discussie over vrouwelijke seksualiteit en het vrouwelijk orgasme heeft aangewakkerd. In Nederland trok Babygirl in een maand tijd meer dan 390.000 bezoekers.