Duitse economie kromp eind 2024 sterker dan verwacht

WIESBADEN (ANP/DPA) - De Duitse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar sterker gekrompen dan verwacht. Het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, daalde van oktober tot en met december met 0,2 procent. Dat komt naar voren uit definitieve cijfers van het Duitse federale statistiekbureau Destatis, dat eerder deze maand op basis van voorlopige cijfers een daling van 0,1 procent meldde.

Volgens het statistiekbureau was de export aanzienlijk lager dan in het voorgaande kwartaal, hoewel de uitgaven van consumenten en overheid wel stegen. Over heel 2024 kromp de Duitse economie met 0,2 procent, in lijn met de cijfers die eerder werden gemeld. Dat betekent dat de grootste economie van Europa voor het tweede jaar op rij is gekrompen. Het is voor het eerst in ruim twintig jaar dat er sprake is van twee opeenvolgende jaren van krimp in Duitsland.

De Duitse regering stelde de verwachting voor de economische groei voor dit jaar woensdag nog fors naar beneden bij. Waar eerder werd uitgegaan van een groei van 1,1 procent, is dat nu nog 0,3 procent. De Duitse economie worstelt al langer met problemen in onder meer de omvangrijke auto-industrie, een zwakke export naar China en consumenten die door de hoge inflatie en dure energieprijzen minder uitgeven. Daarnaast zorgt de val van de regeringscoalitie voor politieke onzekerheid.