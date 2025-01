Veiligheidsrisicogebieden in Amsterdam om wedstrijd Ajax

AMSTERDAM (ANP) - Een deel van de Amsterdamse binnenstad en de omgeving van de Johan Cruijff ArenA zijn donderdag vanaf 12.00 uur tot middernacht aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat is in aanloop naar de wedstrijd Ajax - Galatasaray die donderdagavond wordt gespeeld in de hoofdstad. In een veiligheidsrisicogebied kunnen mensen preventief gefouilleerd worden, aldus de gemeente.

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) houdt rekening "met openbare ordeverstoringen en het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk, gelet op recente eerdere ervaringen rondom Europese wedstrijden", aldus een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema. Het veiligheidsrisicogebied geldt voor de Joan Muyskenweg, Wallengebied, Dam, Spui, Waterlooplein, Nieuwmarkt, Centraal Station en de tussenliggende metrostations naar station Bijlmer ArenA.

Afgelopen december waren supporters van de Italiaanse voetbalclub Lazio niet welkom in de ArenA vanwege rechts-extremistische, antisemitische en racistische uitingen en ordeverstoringen. Daarbij speelde ook de gewelddadigheden rondom de wedstrijd Ajax - Maccabi een rol.

Ajax speelt om 21.00 uur tegen de nummer 1 van de Turkse competitie.