Kim Jong-un: betrekkingen met Rusland op historisch hoogtepunt

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 2:06
anp241025005 1
PYONGYANG (ANP) - De betrekkingen tussen Noord-Korea en Rusland bevinden zich op een "historisch hoogtepunt", zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un donderdag. Hij sprak tijdens een ceremonie voor de bouw van een nieuw museum in Pyongyang, ter nagedachtenis aan de Noord-Koreaanse soldaten die zijn omgekomen tijdens de oorlog van Rusland tegen Oekraïne.
De Russische ambassadeur in Noord-Korea en andere Russische diplomaten waren aanwezig bij de inwijding van het project. Kim zei tijdens de ceremonie dat het museum "een heilige plaats is, gewijd aan de onsterfelijkheid van ware patriotten".
Noord-Korea is een belangrijke bondgenoot van Moskou in de oorlog tegen Oekraïne. Het land heeft duizenden soldaten en wapens gestuurd om Russische troepen te helpen. Volgens schattingen van Zuid-Korea zijn minstens 600 Noord-Koreaanse soldaten omgekomen en nog eens duizenden gewond geraakt.
