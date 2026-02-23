ECONOMIE
Kim Jong-un herkozen als leider Arbeiderspartij

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 1:24
PYONGYANG (ANP) - De regerende Arbeiderspartij van Noord-Korea heeft leider Kim Jong-un zondag op het partijcongres herkozen tot secretaris-generaal van de partij. Dat meldt staatspersbureau KCNA.
Tijdens de bijeenkomst werden ook leden van het Centraal Comité van de partij gekozen en werden wijzigingen in de partijregels aangenomen, aldus KCNA. Het persbureau gaf geen details over de wijzigingen.
Het congres vindt elke vijf jaar plaats en is de belangrijkste bijeenkomst van de enige partij van het land. Kim verklaarde eerder dat tijdens het partijcongres van dit jaar de volgende fase van het kernwapenprogramma van het land zou worden onthuld.
