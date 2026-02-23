Reuters: Amerikaanse taskforce hielp bij opsporen kartelbaas

WASHINGTON (ANP) - Een Amerikaanse taskforce die inlichtingen verzamelt rond drugskartels heeft een rol gespeeld bij de opsporing van El Mencho. Dat meldt een anonieme legerbron aan persbureau Reuters. El Mencho, de leider van het Mexicaanse Jalisco-kartel, werd zondag bij de inval gedood.

De bron gaf geen verdere details over de informatie die de taskforce zou hebben verstrekt. De functionaris benadrukte dat de inval zelf een Mexicaanse militaire operatie was. Ook een Mexicaanse regeringsbron van Reuters meldt dat Mexico de operatie heeft opgezet en uitgevoerd en dat er geen Amerikanen fysiek bij betrokken waren. Het Mexicaanse ministerie van Defensie liet weten dat Amerikaanse autoriteiten "aanvullende informatie" hebben verstrekt.

De Amerikaanse taskforce, de Joint Interagency Task Force-Counter Cartel, werd eind vorig jaar opgericht met als doel de netwerken van drugskartels aan beide kanten van de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico in kaart te brengen.