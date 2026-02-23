ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Reuters: Amerikaanse taskforce hielp bij opsporen kartelbaas

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 1:28
anp230226004 1
WASHINGTON (ANP) - Een Amerikaanse taskforce die inlichtingen verzamelt rond drugskartels heeft een rol gespeeld bij de opsporing van El Mencho. Dat meldt een anonieme legerbron aan persbureau Reuters. El Mencho, de leider van het Mexicaanse Jalisco-kartel, werd zondag bij de inval gedood.
De bron gaf geen verdere details over de informatie die de taskforce zou hebben verstrekt. De functionaris benadrukte dat de inval zelf een Mexicaanse militaire operatie was. Ook een Mexicaanse regeringsbron van Reuters meldt dat Mexico de operatie heeft opgezet en uitgevoerd en dat er geen Amerikanen fysiek bij betrokken waren. Het Mexicaanse ministerie van Defensie liet weten dat Amerikaanse autoriteiten "aanvullende informatie" hebben verstrekt.
De Amerikaanse taskforce, de Joint Interagency Task Force-Counter Cartel, werd eind vorig jaar opgericht met als doel de netwerken van drugskartels aan beide kanten van de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico in kaart te brengen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-543559624

Kabinet komt met extra boete op ziek zijn, snijdt fors in uitkering langdurig zieken

179377721_m

Goed nieuws: Trump dreigt EU uit Amerikaanse wapenmarkt te zetten

106572685-15581065-image-a-12_1771712252070

Bom onder Royals: 'Charles wist sinds 2019 van Andrews wangedrag'

anp220226006 1

Trump zegt ziekenhuisschip naar Groenland te sturen

141_141_3_515540_0_nl_pb_bleekwater_1000_ml_1000ml

Zo slecht (en onnodig) is bleekwater

47529061_m

Barentsburg als bruggenhoofd: waarom Svalbard nu strategischer is dan Groenland voor NAVO en Rusland

Loading