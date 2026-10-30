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Kim noemt AI in onbemande wapens topprioriteit

Samenleving
door anp
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SEOUL (ANP/RTR) - De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil dat zijn land een "absolute superioriteit" in dronetechnologie verwerft. Dat zei hij bij een tentoonstelling en wapendemonstratie, meldt staatspersbureau KCNA vrijdag. Geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI) in onbemande wapensystemen moet volgens Kim de hoogste prioriteit krijgen.
Bij de demonstratie werden onder meer zelfmoorddrones, kruisraketten en meervoudige raketwerpers ingezet. Het Zuid-Koreaanse leger meldde donderdag dat Noord-Korea ongeveer tien projectielen had afgevuurd, waaronder ballistische korteafstandsraketten.
Kim dringt al langer aan op de ontwikkeling van drones en AI voor het leger. In november 2024 gaf hij opdracht tot massaproductie van zelfmoorddrones.
Volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst stuurde Noord-Korea sinds oktober 2024 ruim 16.000 militairen naar Rusland. Zij deden in de oorlog tegen Oekraïne onder meer ervaring op met droneoorlogvoering.
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