Kindercommissariaat België: steeds meer kinderen slapen op straat

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Het Belgische Kinderrechtencommissariaat (KRC) waarschuwt dat in Brussel steeds meer kinderen op straat slapen. En de situatie wordt alleen maar erger, stelt de organisatie, die de toename verklaart door politieke beslissingen.

Volgens schattingen van de KRC en de Franstalige tegenhanger DGDE slapen meer dan duizend kinderen regelmatig op de straten van de Belgische hoofdstad. Opvangcentra zouden ook steeds vaker kinderen moeten weigeren omdat ze vol zitten.

De laatste keer dat in Brussel een telling van daklozen plaatsvond, was in 2024. Toen ging het om bijna 10.000 mensen, van wie 1678 minderjarigen. Daklozenorganisaties zeggen dat de situatie sindsdien alleen maar is verslechterd.

Volgens het KRC komt dat door de beslissingen die worden genomen door de politiek. De organisatie wijst met name op het strengere asielbeleid en een tekort aan woningen en opvangcentra.