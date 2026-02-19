ECONOMIE
Noorwegen evenaart record van zestien keer goud, Nederland vijfde

door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 19:51
MILAAN (ANP) - Noorwegen heeft bij de Olympische Spelen in Milaan voor de zestiende keer een gouden medaille gewonnen. Dat gebeurde bij de teamsprint op de Noordse combinatie. Noorwegen evenaarde daarmee de prestatie van de vorige Winterspelen in 2022 in Beijing, toen de Scandinaviërs op een recordaantal van zestien gouden plakken uitkwamen.
Noorwegen heeft nog tot en met zondag om het record uit te breiden naar meer dan zestien gouden medailles.
Italië volgt in het medailleklassement op de tweede plaats met negen keer goud. De Verenigde Staten zijn derde met zeven gewonnen onderdelen.
Minder goud
Nederland blijft na de bronzen medaille van langebaanschaatser Kjeld Nuis op de 1500 meter op de vijfde plaats staan, met zes gouden, zeven zilveren en drie bronzen plakken. Met zestien medailles heeft TeamNL nu nog één medaille minder dan het totaalaantal van zeventien bij de vorige Winterspelen.
De kans is groot dat Nederland minder goud wint dan bij de vorige drie Winterspelen. Zowel in Sotsji (2014), Pyeongchang (2018) als Beijing (2022) behaalde Nederland acht keer goud.
Er zijn nu 93 van de 116 onderdelen afgewerkt bij de Olympische Spelen, die nog tot en met zondag duren.
