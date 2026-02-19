ECONOMIE
Nuis is meer dan tevreden met 'hoogst haalbare' bronzen medaille

Sport
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 19:30
anp190226214 1
MILAAN (ANP) - Voor Kjeld Nuis voelt het brons op de 1500 meter bij de Spelen van Milaan alsof hij goud heeft gewonnen. De 36-jarige schaatser pakte na zijn olympische titels van Pyeongchang en Beijing voor de derde Spelen op rij een medaille op de schaatsmijl. "Het meest realistische vandaag was brons en als ik dat dan haal, heb ik het hoogste haalbare gepresteerd. Dan moet je supertrots zijn."
Nuis vond het "krankzinnig" dat hij deze olympische cyclus toch weer afsluit met een medaille. "Dat ik 1.42,82 rij waar het moet, dat had ik niet durven dromen. Ook niet dat het zo'n mooie rit zou worden", zei hij over zijn race tegen de Chinees Ning Zhongyan, die hem met 1.41,98 versloeg en goud won.
Het traject naar zijn derde Olympische Spelen is daarmee helemaal geworden wat hij zich ervan had voorgesteld. "Alleen in mijn hoofd had ik van Ning gewonnen", zei hij. "Negen van de tien keer vannacht in mijn hoofd tenminste. Maar de tijden die hij rijdt, daar is echt niet tegenop te rijden."
