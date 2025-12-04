Kinderen moeten beter leren spreken en luisteren, vindt inspectie

DEN HAAG (ANP) - Kinderen op basisscholen zouden meer les moeten krijgen in het voeren van gesprekken, dus in het spreken met en luisteren naar anderen. Dat adviseert de Inspectie van het Onderwijs.

De inspectie keek naar 'mondelinge taalvaardigheid'. Dat is een van de basisvaardigheden die kinderen op school moeten leren, net als bijvoorbeeld lezen, schrijven en rekenen. De onderzoekers bestudeerden het niveau van kinderen aan het eind van de basisschool, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Vergeleken met ongeveer vijf jaar geleden kunnen kinderen iets beter luisteren, maar minder goed spreken.

Aan het einde van de basisschool zouden kinderen in elk geval in staat moeten zijn om eenvoudige teksten te begrijpen en een gesprek te voeren over een alledaags onderwerp. Uit het onderzoek komt naar voren dat relatief veel kinderen dat niveau niet halen. Meer dan de helft van de kinderen heeft grote moeite om mee te doen aan een discussie en persoonlijke meningen te uiten.

Leraren koppelen de lessen over spreken vaak aan lezen. Kinderen oefenen gemiddeld een tot twee keer per maand op luisteren, waarbij ze een verhaal van een ander moeten navertellen.