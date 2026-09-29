ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kinderen toeslagenouders willen onderzoek naar uithuisplaatsing

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 14:05
anp290926155 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Kinderen die slachtoffer werden van het toeslagenschandaal en uit huis zijn geplaatst of te maken hebben gekregen met gezinsscheiding, willen dat de Tweede Kamer onafhankelijk onderzoek laat doen naar waarom dit is gebeurd. Dat staat in de brief die toeslagenkinderen en familieleden van wie zij gescheiden zijn, dinsdagmiddag hebben overhandigd aan Tweede Kamerleden. De oproep wordt gesteund door ruim driehonderd toeslagenkinderen.
Door de kindertoeslagaffaire kregen gezinnen te maken met grote financiële problemen. Volgens cijfers van het CBS werden tussen 2015 en 2022 ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst. Eind juni 2022 woonden bijna 650 van hen nog altijd niet thuis. Veel van deze jongeren weten tot op heden niet waarom dit gebeurd is.
Kinderen en jongvolwassenen die de brief ondertekend hebben, willen dat er gekeken wordt naar welke informatie een rol heeft gespeeld in hun individuele uithuisplaatsing en wat de invloed van het toeslagenschandaal was op het opbreken van hun families.
loading

POPULAIR NIEUWS

rijbewijs

Rijbewijs verlengen vanaf 75: waarom je op tijd moet beginnen

gepensioneerden-plezier-credit

Krijg je pensioen van ABP? Het fonds heeft nu €128 miljard meer dan nodig, maar je voorlopige overzicht rekent nog met oude cijfers

ANP-569850971

Sharon Stone over haar verdwenen 18 miljoen: alles was weg

prognose bijna een op vier nederlanders is in 2040 aower1693911386

Ga je binnenkort met pensioen? Je uitkering kan in het nieuwe stelsel later alsnog dalen: stel je fonds deze vier vragen

images

Variabel contract bij Essent? Vaste tarieven zakken bijna 20 cent per kuub, jij betaalt vanaf donderdag €195 per jaar meer

iphone-oplader-header

Waarom je je dure iPhone niet met zomaar een goedkope oplader moet opladen

Loading