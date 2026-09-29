Formule 1-coureur Alonso (45) jaar langer bij Aston Martin

DADFORD (ANP) - Formule 1-coureur Fernando Alonso rijdt ook volgend seizoen bij Aston Martin. De 45-jarige Spanjaard heeft zijn contract met een jaar verlengd tot eind 2027, meldt de Britse renstal. Ook zijn Canadese teamgenoot Lance Stroll verlengde zijn contract en neemt volgend jaar opnieuw plaats in de racewagen.

Alonso vertelde op de website van zijn team dat hij de tijd had genomen om te beslissen over de voortzetting van zijn carrière. "Racen is mijn leven, mijn passie, en ik weet dat ik nog steeds de snelheid en de motivatie heb om op het hoogste niveau te presteren", aldus de Spanjaard.

Alonso maakte in 2001 zijn debuut in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen in de koningsklasse rijdt sinds 2023 voor Aston Martin en behaalde sindsdien acht podiumplaatsen.

Vorige maand werd bekend dat Max Verstappen zijn contract bij Red Bull tot eind 2030 heeft verlengd.