Kinderfeestje in Belgische Blanden trekt 400 'ongenode' gasten

BLANDEN (ANP) - Een verjaardagsfeestje voor een meisje in het Belgische Blanden nam vrijdagavond een onverwachte wending toen zo'n vierhonderd jongeren zich bij haar huis aandienden. De ouders van het meisjes dachten via sociale media "enkele vrienden" te hebben uitgenodigd, maar "moeten iets verkeerds hebben aangevinkt", zei de lokale politiecommissaris tegen het Vlaamse VRT Nieuws.

De politie kreeg rond 22.30 uur een melding van buurtbewoners dat ze harde knallen hoorden bij de woning in het plaatsje even ten zuiden van Leuven. Agenten die kwamen kijken troffen een groep van zo'n tweehonderd jongeren aan die alcohol dronken en zwaar vuurwerk afstaken. De groep groeide aan tot zo'n vierhonderd personen, die het meisje en haar ouders "van haar noch pluim kenden", aldus de commissaris.

Hoewel aanvankelijk niet alle jongeren vrijwillig wilden vertrekken, hoefde de politie niet in te grijpen. Met hulp van agenten uit Leuven en van de federale politie werden de jongeren naar een nabije parkeerplaats geleid, waar hun ouders hen ophaalden.

Het gaat wel vaker mis met uitnodigingen voor feestjes die via sociale media worden verspreid. In 2012 trokken jongeren massaal naar het Groningse Haren, nadat een meisje het feestje voor haar 16e verjaardag per vergissing voor iedereen zichtbaar op Facebook had aangekondigd. Dat feestje leidde tot rellen, het opstappen van de politiechef en tot gevangenis- en werkstraffen voor twaalf relschoppers.