Libanese media: Israël blaast huizen op in grensstadje

BEIROET (ANP/AFP/RTR) - Het Libanese staatspersbureau NNA heeft gemeld dat Israëlische troepen zaterdag meerdere huizen hebben opgeblazen in het grensstadje Adaisseh, ten noorden van Kirjat Sjmona. Ze begonnen daarmee na zonsopkomst. Ook in het naburige Kfar Kila werden zware ontploffingen gemeld, die tot ver in de omtrek werden gehoord.

Een Israëlische legerwoordvoerder zei dat in de betreffende Libanese regio "grote hoeveelheden explosieven" de lucht zijn ingegaan. De impact was zo hevig dat in noordelijke delen van Israël een aardbevingswaarschuwing werd afgegeven.

Vorige week kwamen er ook al berichten naar buiten dat sinds het Israëlische grondoffensief, ingezet om Hezbollah-milities definitief uit te schakelen, enkele Libanese dorpen in het grensgebied vrijwel met de grond zijn gelijkgemaakt. Behalve woningen zouden ook moskeeën zijn verwoest.

Het Libanese ministerie van Volksgezondheid meldde zaterdag dat door Israëlische aanvallen sinds oktober vorig jaar 2653 mensen om het leven zijn gekomen. Alleen vrijdag al kwamen er negentien dodelijke slachtoffers bij.