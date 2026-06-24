Kinderombudsvrouw: kinderen geen prioriteit bij corona-aanpak

DEN HAAG (ANP) - Kinderen stonden volgens Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer "niet bovenaan het prioriteitenlijstje" tijdens de coronapandemie. Kalverboer zei tegen de parlementaire enquêtecommissie corona dat het belang van kinderen niet genoeg werd meegenomen in besluitvorming.

"De overheid gaf geen informatie over wat de schoolsluiting zou kunnen betekenen voor een gezin", aldus Kalverboer. "Wij hebben toen al snel een nieuwsbrief met informatie uitgestuurd."

Kalverboer zei dat er vanuit de overheid helemaal geen informatie kwam, terwijl er veel onduidelijkheid was voor ouders en kinderen. Volgens de Kinderombudsvrouw hadden ouders zorgen over dat ze opeens zelf onderwijs zouden moeten geven. "We hebben aangegeven dat het voor meer stress kan zorgen en dat dat normaal is."

De Kinderombudsvrouw erkende dat lang niet alle ouders en kinderen werden bereikt met de nieuwsbrief. "Maar we bereikten wel andere organisaties en bestuurders die meer in contact staan met kinderen."