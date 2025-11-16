ECONOMIE
Wisselvallige week met natte sneeuw op komst

Samenleving
door anp
zondag, 16 november 2025 om 15:19
anp161125076 1
HOUTEN (ANP) - Het belooft komende week wisselvallig weer te worden met kans op natte sneeuw. Dat meldt Weeronline zondag. Vooral landinwaarts is er woensdag en donderdag kans op winterse neerslag.
Volgens het weerbureau start de week maandag en dinsdag met afwisselend zon en regen. Woensdag en donderdag wordt veel bewolking en regen verwacht en in het binnenland is er kans op natte sneeuw. Vanaf vrijdag neemt de neerslag af en breekt de zon vaker door.
De maand november startte met zachte temperaturen, maar vanaf dit weekend gaan deze omlaag. Komende week begint met een maximum van 8 tot 9 graden, maar tegen het weekend is de temperatuur gedaald naar 3 tot 5 graden. Vanwege de wind kan de gevoelstemperatuur nog lager zijn. In de nacht wordt deze week lokaal de eerste vorst van het seizoen verwacht.
