Kindervredesprijs naar Afghaanse activist die protestlied schreef

AMSTERDAM (ANP) - De 17-jarige activist Nila Ibrahimi uit Afghanistan heeft de Internationale Kindervredesprijs 2024 gewonnen, maakte stichting KidsRights dinsdag bekend. Ibrahimi krijgt de prijs voor haar werk voor de rechten van meisjes in Afghanistan. De prijs werd uitgereikt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Sinds de machtsovername door de Taliban in 2021 zijn de rechten voor meisjes en vrouwen in Afghanistan drastisch ingeperkt. Zo stelden de Taliban een wet in die vrouwen verbiedt in het openbaar te zingen of mensen toe te spreken. Ibrahimi, die op dit moment in Canada woont, nam een protestlied op dat ze online zette en dat viraal ging. Ibrahimi toonde volgens KidsRights "groot leiderschap" door het opzetten van de gezongen protestbeweging. Ze is ook medeoprichter van Her Story, een platform waar Afghaanse meisjes hun eigen verhalen kunnen delen.

Daarnaast strijdt Ibrahimi voor het recht op onderwijs voor Afghaanse meisjes. In Afghanistan mogen meisjes naar de basisschool, maar verder onderwijs is voor hen verboden. Ibrahimi vluchtte na de machtsgreep van de Taliban met haar familie naar Pakistan en daarna naar Canada. Met haar werk als activist inspireert de Afghaanse volgens KidsRights meisjes in haar geboorteland "om hun rechten op te eisen en zich te verzetten tegen de onrechtvaardigheden die zij ervaren".

De Kindervredesprijs wordt uitgereikt sinds 2005 aan een kind dat een "significante bijdrage heeft geleverd aan het pleiten voor de rechten van kinderen en het verbeteren van de situatie van kwetsbare kinderen". Vorig jaar wonnen drie Oekraïense jongeren de prijs voor de app die ze bouwden voor Oekraïense alleenstaande gevluchte kinderen. Een bekende winnaar is ook de Pakistaanse Malala Yousafzai. Zij kreeg de Kindervredesprijs in 2013 en won een jaar later ook de Nobelprijs voor de Vrede. Ook de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg werd al eens winnaar van de prijs.