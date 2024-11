Oproep oppositie: zet koers Achahbar door bij toeslagenherstel

DEN HAAG (ANP) - Een groot deel van de oppositie wil dat het kabinet koers houdt met het herstel van het toeslagenschandaal, nu verantwoordelijk staatssecretaris Nora Achahbar is vertrokken. Dat staat in een brandbrief die CDA, SP, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, ChristenUnie en DENK aan minister-president Dick Schoof hebben gestuurd.

Veel gedupeerden van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag putten juist weer wat vertrouwen uit de opstelling van Achahbar, schrijven de partijen. Zij bleek bereid wijzigingen in de aanpak mogelijk te maken die "tot op heden bijna onbespreekbaar leken". De briefschrijvers roepen het kabinet op "deze ingeslagen weg te vervolgen".

"De gedupeerde ouders en kinderen worden voor de vijfde keer geconfronteerd met een nieuwe verantwoordelijke bewindspersoon", aldus de oppositiepartijen. "Voor hen gaat deze ellende niet zomaar voorbij, terwijl politici uiteindelijk allemaal slechts voorbijgangers zijn. We moeten vooral goed naar hen blijven luisteren."

Achahbar trad vrijdag af als staatssecretaris. De in Marokko geboren oud-bewindsvrouw had al langer moeite met de wijze waarop in het kabinet en de coalitie werd gesproken over migranten. Na een verhitte discussie vorige week in de ministerraad naar aanleiding van de geweldsincidenten in Amsterdam rond de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv besloot ze op te stappen.