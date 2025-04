Kist paus aangekomen bij basiliek Santa Maria Maggiore

ROME (ANP/AFP/RTR) - De kist van paus Franciscus is aangekomen bij de Basiliek van Santa Maria Maggiore. Vlak voordat het lichaam naar binnen werd gebracht, mochten geestelijken en andere genodigden bij de ingang van de kerk een laatste eerbetoon brengen.

De groep genodigden bestond onder meer uit daklozen, gevangenen, migranten en transgender personen. Zij hielden een witte roos vast en waren de laatsten die afscheid mochten nemen voor de begrafenis in Franciscus' favoriete kerk.

De begrafenis, achter gesloten deuren, wordt geleid door kardinaal Kevin Farrell. Die gaat als camerlengo over de dagelijkse zaken van het Vaticaan totdat er een nieuwe paus is.

Sober graf

Franciscus is de eerste paus in ruim honderd jaar die niet in de Sint-Pietersbasiliek wordt begraven. De paus, geboren als Jorge Mario Bergoglio, wenste een sober graf in de Basiliek van Santa Maria Maggiore. Hij krijgt daarom een tombe met alleen de naam Franciscus als inscriptie en aan de muur een reproductie van zijn borstkruis.

Het graf is gemaakt van marmer uit de Italiaanse regio Ligurië, waar de voorouders van de Argentijnse paus vandaan komen. Vanaf zondagochtend kan iedereen het graf bezoeken.