HERZOGENAURACH (ANP) - De Keniaanse atlete Agnes Ngetich heeft het wereldrecord op de 10 kilometer op de weg in een compleet vrouwelijk deelnemersveld verbeterd. Ze dook in het Duitse Herzogenaurach als eerste onder het halfuur: 29.27.

De 24-jarige Ngetich is ook houdster van het wereldrecord in een gemengde race (28.46). Die tijd liep ze begin vorig jaar in Valencia.