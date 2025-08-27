Klacht gegrond, Taghi moet te lang wachten op post

Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi moet geregeld te lang wachten voordat hij post ontvangt in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught waar hij sinds eind 2019 gedetineerd zit. "Een ansichtkaart met twee woorden liet maanden op zich wachten", aldus zijn advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen. In oktober vorig jaar diende hij namens Taghi een klacht in tegen het Gedetineerden Recherche Informatiepunt (GRIP) van de politie Eenheid Landelijke Expertise en Operaties, die namens de EBI in- en uitgaande post controleert.

Die klacht is deze maand gegrond verklaard, staat in de beslissing die is ingezien door het ANP. "De commissie concludeert dat naar aanleiding van de klacht in meer dan incidentele gevallen sprake is van te lange doorlooptijden en dat deze te wijten zijn aan onzorgvuldig handelen van team GRIP."

De vertraging zit overigens niet alleen bij het GRIP, aldus Van Berge Henegouwen, maar ook binnen de EBI duurt het volgens hem geregeld te lang voordat post wordt doorgestuurd of uitgereikt. Daar lopen momenteel meerdere klachtenprocedures over. "Ridouan Taghi heeft binnen de EBI het zwaarste regime. Post is een van de weinige manieren waarop hij nog met de buitenwereld kan communiceren. Indien er echter maanden tussen twee brieven zitten, dan is ook die vorm van communicatie nagenoeg nihil."

De advocaat noemt de uitspraak "een eerste stap". "Het veiligheidsargument mag niet misbruikt worden om een gedetineerde onnodig leed toe te voegen."

Taghi (47) is hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Hij is door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij meerdere moorden. De zaak loopt momenteel in hoger beroep, volgende week is een nieuwe zitting. Dan zullen onder meer de problemen rond juridische bijstand van Taghi besproken worden. Hij zit sinds de arrestatie van Vito Shukrula afgelopen april zonder advocaat in de strafzaak. Van Berge Henegouwen maakte eerder deel uit van zijn verdedigingsteam in de strafzaak, maar staat hem nu enkel nog bij in detentiegerelateerde zaken.