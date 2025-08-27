ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Klacht gegrond, Taghi moet te lang wachten op post

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 13:40
bijgewerkt om woensdag, 27 augustus 2025 om 13:45
anp270825109 1
Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi moet geregeld te lang wachten voordat hij post ontvangt in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught waar hij sinds eind 2019 gedetineerd zit. "Een ansichtkaart met twee woorden liet maanden op zich wachten", aldus zijn advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen. In oktober vorig jaar diende hij namens Taghi een klacht in tegen het Gedetineerden Recherche Informatiepunt (GRIP) van de politie Eenheid Landelijke Expertise en Operaties, die namens de EBI in- en uitgaande post controleert.
Die klacht is deze maand gegrond verklaard, staat in de beslissing die is ingezien door het ANP. "De commissie concludeert dat naar aanleiding van de klacht in meer dan incidentele gevallen sprake is van te lange doorlooptijden en dat deze te wijten zijn aan onzorgvuldig handelen van team GRIP."
De vertraging zit overigens niet alleen bij het GRIP, aldus Van Berge Henegouwen, maar ook binnen de EBI duurt het volgens hem geregeld te lang voordat post wordt doorgestuurd of uitgereikt. Daar lopen momenteel meerdere klachtenprocedures over. "Ridouan Taghi heeft binnen de EBI het zwaarste regime. Post is een van de weinige manieren waarop hij nog met de buitenwereld kan communiceren. Indien er echter maanden tussen twee brieven zitten, dan is ook die vorm van communicatie nagenoeg nihil."
De advocaat noemt de uitspraak "een eerste stap". "Het veiligheidsargument mag niet misbruikt worden om een gedetineerde onnodig leed toe te voegen."
Taghi (47) is hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Hij is door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij meerdere moorden. De zaak loopt momenteel in hoger beroep, volgende week is een nieuwe zitting. Dan zullen onder meer de problemen rond juridische bijstand van Taghi besproken worden. Hij zit sinds de arrestatie van Vito Shukrula afgelopen april zonder advocaat in de strafzaak. Van Berge Henegouwen maakte eerder deel uit van zijn verdedigingsteam in de strafzaak, maar staat hem nu enkel nog bij in detentiegerelateerde zaken.
Vorig artikel

Excuses Deense premier voor anticonceptiecampagne in Groenland

Volgend artikel

Van Gogh Museum steggelt met overheid over financiering renovatie

POPULAIR NIEUWS

93012916_l

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

ANP-528033117

Deze alledaagse pijnstillers blijken antibioticaresistentie flink te verergeren

Schermafbeelding 2025-08-27 090326

B&B Vol liefde: Daniël gedroeg zich als een puber op vakantie in Chersonissos

91a9465b-6281-4646-90a8-5382bda34e15

Waarom verkrachten sommige mannen vrouwen?

196476451_l

Waarom je aankomt als je ouder wordt

ANP-527045868

Is het niet juist handiger om links te blijven rijden op de snelweg?