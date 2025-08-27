ECONOMIE
Excuses Deense premier voor anticonceptiecampagne in Groenland

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 13:38
KOPENHAGEN (ANP/AFP) - De Deense premier Mette Frederiksen heeft namens haar land excuses aangeboden voor een eerdere campagne in Groenland waarbij Groenlandse meisjes zonder hun toestemming een spiraaltje kregen.
Lange tijd werden bij meisjes van de bevolkingsgroep van de Inuit spiraaltjes geplaatst in een poging de groei van de Inuit-bevolking te remmen. De campagne duurde tot 1992 in een tijd dat Denemarken nog verantwoordelijk was voor de gezondheidszorg in Groenland.
De Groenlandse premier Jens-Frederik Nielsen heeft in dezelfde verklaring als die van Frederiksen ook zijn spijt betuigd, melden Deense media. Er waren ook gevallen nadat Groenland zelf de gezondheidszorg was gaan regelen.
Schandaal
"We kunnen niet veranderen wat er is gebeurd. Maar we kunnen wel onze verantwoordelijkheid nemen. Daarom zeg ik namens Denemarken sorry", aldus de Deense premier.
De spiraaltjesaffaire werd een schandaal in Denemarken en slachtoffers hebben lange tijd de overheid om erkenning en excuses gevraagd.
