Van Gogh Museum steggelt met overheid over financiering renovatie

AMSTERDAM (ANP) - Tussen het Van Gogh Museum en de overheid is een conflict ontstaan over de bekostiging van grootschalig onderhoud van de Amsterdamse kunstinstelling, zegt museumdirecteur Emilie Gordenker in een interview met The New York Times (NYT). Als er geen oplossing komt, moet het museum mogelijk dicht, zegt zij, want zonder de nodige werkzaamheden kan "de veiligheid van de collectie, bezoekers en medewerkers niet langer worden gegarandeerd". "Het is het laatste wat we willen, maar als het niet anders kan, zullen we het pand moeten sluiten."

De totale kosten van de renovatie worden begroot op 104 miljoen euro. De overheid geeft het museum elk jaar 8,5 miljoen reguliere subsidie, maar zou die voor de opknapbeurt moeten optrekken naar 11 miljoen. Volgens het Van Gogh wil de Staat dat niet, waardoor het museum zou aanlopen tegen een jaarlijks tekort van 2,5 miljoen euro.

Volgens het museum schendt de overheid daarmee de afspraken die in 1962 zijn gemaakt met de neef van Vincent van Gogh. Deze Vincent, bijgenaamd 'de ingenieur', droeg destijds de hele collectie (schilderijen, tekeningen, brieven) over aan een speciale stichting. Zo werd uiteenvallen van de verzameling voorkomen. De staat verplichtte zich tot het bouwen en in stand houden van een museum waar deze collectie compleet en voor altijd tentoongesteld zou blijven.

Miljoenen bezoekers

Het Van Gogh Museum trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Voor corona waren het er ruim 2 miljoen, vorig jaar was dat na een flinke dip in de coronajaren alweer opgelopen naar ruim 1,8 miljoen. Door het intensieve bezoek sinds de opening in 1973 is het gebouw dringend toe aan onderhoud. Het verkeert bouwkundig in slechte staat, technische installaties zijn aan vervanging toe en het museum moet voldoen aan duurzaamheidseisen. Het onderhoud zou in 2028 moeten beginnen en drie jaar duren. Het museum zou in die periode gedeeltelijk open blijven.

Het Van Gogh Museum zegt voor 85 procent op eigen inkomsten te draaien, "een uitzonderlijk hoog percentage in vergelijking met andere publieke musea".