Klanten Rotterdamse voedselbank krijgen gratis noodpakket

ROTTERDAM (ANP) - Rotterdammers die gebruikmaken van de plaatselijke voedselbank kunnen sinds deze week een gratis noodpakket ophalen. De pakketten worden ingekocht door de gemeente en uitgedeeld in de vestigingen van de voedselbank.

In het pakket zitten onder meer een noodradio, een reddingsdeken, kaarsen, lucifers, een fles water en een EHBO-setje. In de doos is nog ruimte voor zaken als houdbaar eten en extra water.

De Rotterdamse Voedselbank is blij met de actie. "Als je in armoede leeft, zit je eigenlijk al in een noodsituatie", stelt voorzitter Helma Beker. "Als je dan moet kiezen tussen eten kopen of een noodradio, is de keuze snel gemaakt."

Wethouder Abigail Norville (Armoedebestrijding) deelde in Crooswijk de eerste pakketten uit. "Goed voorbereid zijn op een noodsituatie mag geen luxe zijn. Als je wat minder te besteden hebt, heb je al zoveel aan je hoofd. Dan heb je hier helemaal geen ruimte voor", aldus Norville.