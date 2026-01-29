Politie onderzoekt 'bepaalde berichten' over Utrechtse agent

UTRECHT (ANP) - De politie is bekend met bedreigingen aan het adres van de politieman die maandag betrokken was bij een geweldsincident onder het bollendak op het stationsplein in Utrecht. "Wij zien natuurlijk ook bepaalde berichten online jegens collega's en hebben daar uiteraard aandacht voor", reageert een politiewoordvoerder na berichtgeving door RTV Utrecht.

De politie bekijkt of er tussen die berichten uitingen zitten die mogelijk strafbaar zijn en tot vervolging kunnen leiden. Over de inhoud van de berichten doet de woordvoerder geen uitspraken.

Op beelden die rondgaan op social media is te zien dat een politieman een aanvaring heeft met twee vrouwen. Hij neemt een van de twee aan haar arm mee, de andere vrouw loopt achter hem aan met een telefoon in haar hand. Zonder zichtbare aanleiding geeft de agent haar een trap. Daarna ontstaat een chaotische situatie, waarbij de agent de andere vrouw slaat met zijn wapenstok.

De politie liet woensdag weten het handelen van de agent te "toetsen en beoordelen". Ook de aanloop van het incident wordt onderzocht.