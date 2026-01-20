Olympisch kampioene Meester stopt na zestien jaar met toproeien

AMSTELVEEN (ANP) - Veronique Meester heeft na zestien jaar besloten een punt te zetten achter haar roeicarrière. De olympisch kampioene van Parijs 2024 in de twee-zonder wil zich gaan richten op haar loopbaan in de geneeskunde, meldt de roeibond in een persbericht.

De 30-jarige Meester won in haar carrière ook olympisch zilver op de Spelen van Tokio in de vier-zonder en veroverde op de WK van 2023 goud in de twee-zonder. Ze boekte haar successen in de twee-zonder samen met Ymkje Clevering.

Meester combineerde de afgelopen maanden het afronden van haar coschappen en studie met de trainingen voor de WK roeien komende zomer in het Amsterdamse Bos, maar ze heeft nu besloten zich te focussen op haar toekomst als arts.

"Roeien is altijd mijn grote passie geweest en ik ben heel dankbaar voor alle lessen die het me heeft gegeven en alle vriendschappen die ik heb opgedaan. Ik merk nu dat het tijd is om nieuwe dingen te ontdekken", aldus Meester.